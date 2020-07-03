ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yapılacak düğünler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbirler alındı.

Tufanbeyli Kaymakamlığınca alınan kararda, düğünlere katılacak herkesin maske takması gerektiği, misafirlerin ateşleri ölçüleceği ve damat ile gelin haricindekilerin dans etmeyeceği belirtildi.

Tedbirlerde, düğün alanlarında dezenfektan ve kolonya bulundurulacağı, misafirlerin oturacağı masalar arasında da en az 1,5 metre mesafe olacağı, takıların ise bir kutuda toplanacağı kaydedildi.



