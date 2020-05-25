ANTALYA - Antalya'da Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneğince yaptırılan çiçekler sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek adına 75 bin çiçeğin hastaneler dolaşılarak dağıtıldığı belirtildi.

Sağlık çalışanlarının salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı ailesinden uzak geçirdiği vurgulanan açıklamada, bu hediyeyle onlara moral vermek istendiği ifade edildi.