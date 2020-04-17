İSTANBUL - Tofaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Tofaş açıklamasına göre, şirket, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor.



İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi ile başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.



Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1.300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.





- "Üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanları, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek üretmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Eroldu, şunları kaydetti:



"Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında https://tofas.com.tr adresinden yayınladık. Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz.

Teknik desteğimizden faydalanarak üretim yapan diğer kuruluşlarımıza gerekli koordinasyon desteğinde bulunarak ekipmanların en etkin şekilde ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına ulaşması için çalışıyoruz. Biz de bu süreçte devreye aldığımız plan dahilinde toplamda 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum”











