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Tersine göçün başladığı dağ köyünde şimdi de ihracat sevinci

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlattıkları çilek üretimiyle kentten köye göçü sağlayan çiftçiler, ürünlerini sınır ötesine göndermenin mutluluğunu yaşıyor - Türkoğlu Çilek Üreticiler Birlik Başkanı Hüseyin Kaplan: - "Adeta buradan giden insanlar ç

Tersine göçün başladığı dağ köyünde şimdi de ihracat sevinci
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KAHRAMANMARAŞ - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsal mahallelerinde devlet desteğiyle modern çilek üretimine başlayan çiftçiler, önce kentten köye göçü sağladı şimdi de ihracatın kapılarını araladı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaşayan birçok kişi, işsizlik nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce kent merkezine ve çeşitli illere göç etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin 2006 yılından itibaren bölgede yaptığı bilgilendirme eğitimleriyle, mahalle sakinleri çilek üretimine başladı. Fide ve damlama sulama desteğiyle üretimin her yıl arttığı bölge dikkatleri üzerine çekti.

İş bulmak amacıyla çevre illere göç eden yaklaşık 200 aile çilek üretiminin olumlu yansımaları ve istihdam artışının sonucu baba ocağına döndü. Her biri bahçe kurup çilek üretimine başlayan çiftçiler, kurdukları "Türkoğlu Çilek Üreticiler Birliği" altında birleşti. Üretim alanı bin 100 dekara ulaşırken, bölge halkının gelir düzeyi de yükseldi. Burada üretilen çilekler birlik aracılığıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Malatya gibi illere satılmaya başlandı. Yetiştirilen çileğin kalitesi ve artan üretim alanı ihracatçıların da ilgisini çekti. Tüccarlar tarafından Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliğinden alınan çilekler Rusya ve Mısır'a ihraç ediliyor.

Bölgede günlük yaklaşık 7 ton çilek toplanırken hasat ekim ayına kadar devam edecek.

- "İhracata başladık"

Türkoğlu Çilek Üreticiler Birlik Başkanı Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin desteklemeleriyle köye dönüşten sonra şimdi de ihracat yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının son yaptığı 450 bin liralık destekle Rusya ve Mısır'a ihracata başladıklarını ifade eden Kaplan, bu desteğin kendileri için adeta bir can suyu olduğunu belirtti.

Kaplan, çilek üretim miktarını arttırmayı hedeflediklerini anlatarak "Buradan giden insanlar çilekten para kazanıldığını görünce tek tek tersine göç yaptılar. Onlarda gelip çilek bahçesi kurmaya başladılar. Şimdi ise ihracata başladık. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

Çilek üretimiyle civar köylerde yaşayanlar için de iş kapısı oluşturduklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Çevre köylerden de insanlar çalışmaya geliyor. Onlara bir ekmek kapısı, bizlere de temiz havada çalışmak düşüyor. Ormanı, havası ve suyu ile çok temiz bir ortamda üretim yapmaktayız. Bu üretimlerimiz ihracat seviyesine gelmesinin de mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatta başarılı olduğumuz takdirde daha iyi seviyelere gelmek için çaba göstereceğiz. Kalitemizi sürekli artıracağız çünkü buna çok önem veriyoruz."

- "Yüksek rakımda yapılan yaz çilekçiliği"

İhracatçı Gökhan Yaltır ise Türkiye'de yetişen çileklerin ya Doğu Avrupa ya da Rusya pazarına gittiğini, Ortadoğu ve Asya pazarına ise uçakla düşük tonajlı sevkıyatlar gerçekleştiğini söyledi.

Türkoğlu bölgesini özellikle tercih ettiklerini ifade eden Yaltır, "Bölgeyi tercih etmemizin sebebi ise yüksek rakımda yapılan yaz çilekçiliği. 15 Mayıs'tan itibaren havaların ısınmasıyla birlikte kaliteler düşmektedir. Böyle olunca ben de ihracatımızı devam ettirme adına yüksek rakımda havanın daha serin olduğu, çileğin daha dayanıklı olabileceğini düşünerek bu bölgeyi tercih ettim." dedi.

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