ADANA - Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i savcılıkça, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesinin, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıkça salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9'u hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Polis, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana, Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da 8 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 14'ü yakalanmıştı.



- Örgütsel pusulalar polis kamerasında

Ekiplerin 14 şüpheliyi yakalandığı operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, özel harekat polislerinin desteğiyle kadın şüpheli Z.T'nin evine baskın yapılıyor.

Evdeki kolileri inceleyen ekipler, içindeki 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel pusula buluyor.

Operasyonda ele geçirilen kalaşnikof, 4 şarjör ve 120 mermi, ruhsatsız 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal de görüntülerde yer alıyor.

Pusulaların, örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği iddia edildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının cezaevindeki örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, teröristlerin yakınlarına finansal destek sağladığı öne sürüldü. Ayrıca zanlılardan bazılarının, "arama yönlendirme" ile telefonlarını örgütün sözde "cezaevi dış sorumluları"nın hatlarına yönlendirdiği iddia edildi. Bu yöntemle tutuklu PKK'lıların, sözde "cezaevi dış sorumluları" ile görüşmesinin sağlandığı ileri sürüldü.