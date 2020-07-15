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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettikleri kızlarının yolunu gözlüyorlar

Hatay'dan, üniversite eğitimi için Muş'a giden ve 2013 yılından bu yana haber alınamayan 28 yaşındaki Esra Özkan'ın ailesi, kayıp kızlarının bulunmasını istiyor - Anne Fatma Özkan: - "Ölmeden önce biraz sarılıp, onu öpüp koklamak istiyorum. Evine gelmesi

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettikleri kızlarının yolunu gözlüyorlar
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HATAY - Hatay'dan üniversite eğitimi için Muş'a giden ve 7 yıldır haber alınamayan 28 yaşındaki Esra Özkan'ın ailesi, PKK'nın kaçırdığını iddia ettikleri kayıp kızlarının yolunu gözlüyor.

Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk annesi Fatma Özkan (61), AA muhabirine, kızını en son 7 yıl önce otogardan Muş'a uğurladığı sırada gördüğünü söyledi.

Kızının Muş'ta Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde okuduğunu anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Öğretmen olmayı çok istiyordu. Kızım okul tatile girince valizlerini hazırladı, gelecekti. Geleceği saatte ağabeyi otogara onu almaya gitti. Ben de sofra hazırladım. Bekledim ama gelmedi. Ağabeyini aradım, 'Anne gelmedi.' dedi. Babası işteydi, hemen aradık geldi ve babası Muş'a gitti. O günden itibaren gitmediğimiz, aramadığımız yer kalmadı. Doğu'daki bütün köyleri tek tek gezdik. Çektiğimiz sıkıntılar, acılar az değil. Hiçbir sonuç alamadık."

Kızının bir an önce seslerini duyup eve dönmesini dilediklerini belirten Özkan, yıllardır çektiği acılarının son bulmasını istedi.

- "Devletinden de ailesinden de sakın korkmasın"

Özkan, her gün kızının bulunması için dua ettiğini belirterek, "Ölmeden önce biraz sarılıp, onu öpüp koklamak istiyorum. Evine gelmesini ve onu çok sevdiğimizi bilmesini istiyorum. İnşallah bizi duyar da evine gelir. Hiç çekinmesin, bizim kucağımız ona her zaman açık. Devletinden de ailesinden de sakın korkmasın. Onun arkasındayız, kaçırıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Anne Özkan, dün Diyarbakır'a gönderdiği oğlu Ali Özkan'ın, HDP İl Başkanlığı binası önündeki Diyarbakır anneleriyle evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Baba Ömer Özkan (66) da kızını çok özlediğini dile getirerek, "Kızım yeter, özledik seni. Yatıyorum kalkıyorum gözümün önünden gitmiyorsun, gel kızım. Neredeysen söyle biz geliriz. Canım gövdemde sağ kaldığı müddetçe seni arayacağım. Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.


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