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Terasından konser veren müzisyene komşuları balkon ve pencerelerinden eşlik etti

Antalya'da yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Onur Nugay, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan komşularını eğlendirmek için evinin terasına kurduğu ses sistemiyle konser verdi - Yaklaşık bir saat süren konserde sürekli alkış ve ıslıklarla tempo t

Terasından konser veren müzisyene komşuları balkon ve pencerelerinden eşlik etti
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ANTALYA - BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da müzisyen Onur Nugay, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan komşularına terasından verdiği konserle moral aşıladı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nugay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında komşuları için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Nugay, gitarını ve ses sistemini oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin terasına çatısına taşıdı. Nugay, buradan seslendirdiği şarkılarla komşularına keyifli anlar yaşattı.

Evlerinin balkon ve pencerelerinden Nugay'ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden, alkış ve ıslıklarla tempo tutan mahalleli, yaklaşık bir saat süren konserle keyifli zaman geçirdi.

- Çok katılımlı bir konser oldu

Komşularıyla eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan Nugay, AA muhabirine, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde evinde müzik yaparak vakit geçirmeye çalıştığını söyledi.

Kendisi gibi komşularının da evlerinde sıkılabileceği düşününcesiyle harekete geçtiğini anlatan Nugay, konser vererek bu sıkıntılı havayı dağıtmayı amaçladığını dile getirdi.

Nugay, konsere komşularının da aktif olarak katıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Amacım birlikte seslendirdiğim şarkılarla komşularıma moral vermekti. Başta, 'Acaba sesten rahatsız olurlar mı?' diye endişelerim de oldu ama tam tersine çok güzel bir konser oldu. Komşularım da çok güzel karşıladı. Türk halkının birlik ve beraberliğini, bu konser vesilesiyle mahallemden de bir kez daha görmüş oldum. Bugünlerin de aşılacağına olan inancım daha da arttı."

- Komşuları konserle moral buldu

Konseri balkonundan izleyen mahalle sakinlerinden Tülin Kaya ise evde vakit geçirmekte zorlandığı ve sıkıldığı bir dönemde böyle bir sürprizle karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konseri çok beğendiğini vurgulayan Kaya, "Onur'un verdiği konser çok iyi geldi. Böyle bir zamanda moralimiz biraz da olsa yerine geldi." dedi.

Mahalleliden Adnan Zeki de müzik sesini duyması üzerine balkona çıktığını, şaşırdığını ancak mutlu olduğunu söyledi.

İçlerinin ferahladığını anlatan Zeki, "Virüs nedeniyle hem kendimiz hem de ülkemiz için evde kalıyoruz ama zor oluyor tabii ki ancak böyle zor günlerde bu tarz etkinlikler moral veriyor." ifadelerini kullandı.


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