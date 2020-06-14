İSTANBUL - Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" ile destek almaya hak kazandı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Rejenerasyon-20" projesiyle Kovid-19 salgınının ülke ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik girişimcilerin hayata geçireceği yenilikçi uygulamalar desteklenerek toplumun girişim ekosisteminin katkılarıyla güçlenmesi sağlanacak. Destekten 30 girişimin yararlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde kritik projelerle ön plana çıkan girişim ekosisteminin yeniden yapılanmasını kapsayan "Rejenerasyon-20" projesiyle girişimciler; evde yaşamın iyileştirilmesi, uzaktan çalışmanın verimli ve uygulamada kolay hale getirilmesi, erişim/lojistik sorunlarının çözümüne yeni bir soluk getirilmesi ve toplumu rahatlatacak sosyal projelerin hayata geçirilmesi için desteklenecek.

"Rejenerasyon-20" projesi ile birlikte erken aşamadaki girişimlere dijital hızlandırma, ürünleştirme aşamasındaki girişimlere danışmanlık programı verilecek. Ayrıca, ekosistemdeki soru ve sorunlara yanıt niteliğinde içeriklerden oluşacak video portalında 100 video ile 1.000'i aşkın girişimciye ulaşılması hedefleniyor. Projeyle Türkiye'deki nitelikli Ar-Ge mühendislerinin de girişimler bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.





- "Girişimlerimizin sorunlara çözüm niteliğinde ürünler çıkarmalarını sağlayacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişimin yapı taşları olan girişimcilerin desteklenmesi aracılığıyla ekonomimize katkı sağlamak, salgının yarattığı etkileri azaltmak ve yeniden adaptasyonu sağlamak için kurguladığımız bu proje ile girişimlerimizin sorunlara çözüm niteliğinde ürünler çıkarmalarını sağlayacağız.

Destekten yararlanacak girişimcilerimiz kalıcı, uygulanabilir, çağdaş metotlara dayanan destek mekanizmalarıyla projelerini başarıyla hayata geçirecekler. Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimizi uluslararası bir merkez haline getirmek ve girişimcilerimize uluslararası standartlarda hizmetler/imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz yenilikçi girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

"Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" kapsamında, Türkiye'de üretilen yerli ürünlerle Türkiye'den başlayarak dünyaya açılan, salgının olumsuz etkilerini ortadan kaldıran projelerin desteklenmesi, gelecek vadeden girişimlere can suyu destek mekanizmasının kurulması hedefleniyor. Uluslararasılaşma kapsamında ithalatta düşüş sağlanarak ihracatta artışa katkı sunulması da amaçlanan projenin diğer hedefleri ise sosyal girişimlerin ortaya çıkarılması, toplumun rahatlatılarak birliktelik ruhuna destek olunması ve dayanışma kültürünün desteklenmesi olacak.



Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ayrıca, projenin uygulanmasından sonra bu süreçleri orta uzun vadede kalıcı hale getirerek şu makro ilkeleri hayata geçirmeyi istiyor:

"Girişimlerin, dijitalleşerek iş birliğine dayalı bir şekilde çalışmalar yürütmeye devam etmesini sağlamak. Sosyal iş birliğine dayalı daha geniş ekosistemler oluşturmak. Çevik, elastik, dijital iş yeri modelleri kullanmak, işin niteliğine ve türüne ve gerekli ilgili becerilere bağlı olarak evden ve ofisten çalışmanın en iyi kombinasyonunu sağlamak. Teknoloji destekli uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olarak fiziksel süreçler üzerindeki baskıyı azaltmak için değer odaklı, proaktif girişimler ortaya çıkartılmasına destek olmak."

Teknopark İstanbul Türkiye'nin Ar-Ge üssü olma amacıyla çıktığı yolda bugün 95'i aşkın girişimci grubuna ve aralarında ASELSAN, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık ve Figes gibi firmaların yer aldığı 320'yi aşkın şirkete ev sahipliği yapıyor.