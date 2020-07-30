GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

TEB'den yılın ilk yarısında 764,5 milyon TL net kar

Türk Ekonomi Bankası'nın aktif toplamı, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaşırken, kurumun net karı 764,5 milyon TL oldu - Yılın ikinci çeyreği sonunda, TEB müşterilerinin dijital bankacılık kanalını kullanım oranı yüzd

TEB'den yılın ilk yarısında 764,5 milyon TL net kar
48 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ilk yarısında 764,5 milyon TL net kar etti.

TEB 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB, ekonomiye katkısını sürdürdü. Bankanın aktif toplamı 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaştı. Kurumun net karı ise 764,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk yarısında toplam kredileri 79,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 9,5 artarak 79 milyar TL oldu.

2020 yılının ilk yarısı itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 10,9 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17,93 olarak gerçekleşti.

- TEB’den müşterilerine kolaylık, ekonomiye tam destek


TEB, yılın ikinci çeyreğinde, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek vermek üzere ekonomiye katkılarının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam etti.

Mart ayında kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan Ekonomi Destek Paketi’ni hayata geçiren TEB, şubeleri, çağrı merkezi, CEPTETEB mobil uygulaması, CEPTETEB İnternet Şubesi ve ATM’leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü.

CEPTETEB Mobil Onay hizmeti ile şubeye uğramadan müşterilerinin işlem talimatlarını kolaylıkla iletmelerini ve nakit dışı işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan TEB, tüm iletişim kanalları ve hizmet noktalarıyla müşterilerinin yanında oldu.

Müşterilerini bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay yapabilmeleri amacıyla mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE başta olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, dijital kanalların kullanımıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

TEB, nakit ihtiyacı için günlük nakit çekim limitini yükseltip, kredi kartı ile temassız ödeme limitini 250 TL’ye çıkarttı. Emekli ve 65 yaş üzerindeki müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolayca yapabilmesi için birçok ayrıcalığı da hayata geçiren TEB, TEB Çağrı Merkezini arayan 65 yaş üstü müşterilerine öncelik vererek, yapmak istedikleri işlemlere ön menüler olmadan kolayca ulaşmalarını sağladı. Ayrıca Emekli Kampanyası’na Bireysel CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden de katılım seçeneği eklendi.

- CEPTETEB İŞTE uluslararası üç ödülün sahibi oldu


Açıklamada verilen bilgilere göre, TEB, KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını desteklediği ve kolaylaştırdığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE ile uluslararası üç ödülün sahibi olarak başarısını da tescillemiş oldu.

CEPTETEB İŞTE, Global Business Excellence Awards kapsamında "En İyi Uygulama" ödülüne, dünyanın en saygın dergilerinden Global Finance Magazine tarafından düzenlenen Global Finance Innovators 2020 ve İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden The Best Business Awards tarafından “En İyi İnovasyon” ödüllerine layık görüldü.

- CEPTETEB Mobil Uygulaması’na Finans Koçu özelliği eklendi


Yılın ikinci çeyreği sonunda, TEB müşterilerinin dijital bankacılık kanalını kullanım oranı yüzde 81 olurken; online bankacılık aktif müşteri sayısı 1,8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı ise 1,6 milyonu aştı.

CEPTETEB Mobil Uygulaması’na yapılan yatırımlar ikinci çeyrekte de hız kesmeden devam etti. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına anında ve kolay çözümler sunmayı hedefleyen TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması’na yeni eklenen Finans Koçu özelliğiyle müşterilerinin gelir ve gider detaylarını basit ve anlaşılır şekilde özetleyerek, kolayca bütçe kontrolü yapmayı sağlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar hazırlamak amacıyla iş birliği ağını genişletip, yeni nesil dijital bankacılık yapısıyla ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.


- TEB’in küçük işletmelere desteği devam ediyor


TEB İşletme Bankacılığı, Kovid-19 sürecinde ticareti sekteye uğrayan veya işyerini açamayan müşterilerinin kredi öteleme taleplerinde destek oldu. İşletmelerin faiz yükünü hafifletmek adına firmalara faiz desteğinde bulunan KOSGEB ve anaparanın banka kaynaklarından karşılandığı KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredisi Programı’nda TEB, kredi kullanan müşterilerine destek sağladı.

Bu dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldı. Bu iki paket ile özellikle küçük esnafın çek, kira veya ticari ödemeleri için ek kaynak sağlanırken, teminat desteği KGF’den karşılandı. TEB, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında düzenlenen iki kredi paketiyle, işletmelerin çek ödemeleri ve operasyonel harcamalarının üç ay ödemesiz olacak şekilde bir yıl vadeye yayılmasına aracılık etti.

- Girişimcilere destek devam ediyor


TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda TİM-TEB Girişim Evi faaliyetlerini online platformlara da taşıyarak programlarına 100 yeni teknoloji şirketini dahil etti.

Programlar kapsamında girişimcilerle 400 saati aşkın birebir online danışmanlık/mentorluk gerçekleştirerek ekosisteme yeni girişimciler kazandırıldı. TİM-TEB Girişim Evi programlarında yer alan teknoloji firmalarının ekosistemin önce gelen isimleriyle bir araya geldiği webinar serisi ile bugüne kadar alanında uzman 11 konuşmacı misafir edildi, katılımcıların 300 teknoloji firmasından konuşmacıların tecrübelerinden faydalanması sağlandı.

Kurumsal şirketlerin inovatif çözüm taleplerinde artış yaşanırken, TİM-TEB Girişim Evleri bu taleplere S2C (Startup/Scale Up to Corporate) programlarıyla çözüm sunuyor. Online platformlarda gerçekleştirilen kurum-girişimci buluşmalarında bugüne kadar birçok kurumsal firma 100’e yakın teknoloji şirketiyle bir araya geldi.

- Tarım Bankacılığı ile çiftçilere online kanallardan destek


TEB, Tarım Bankacılığı ile çiftçilerin işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çiftçilerin şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmesi için süreçler otomatize edildi.

Bu sayede çiftçilerin TEB Harman Kart ve Tarım Kredisi başvurularını şubeye uğramadan tek bir SMS ile yapabilmesi ve tarımsal üretim için finansal ihtiyaçlarını bir SMS ile karşılayabilmesi sağlanırken, acil ihtiyaçları için “hızlı kredi hizmeti” ile saniyeler içinde kredi kullanmasına imkan tanındı.

Sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirilen TEB Harman Kart iş birlikleri kapsamında üreticiler anlaşmalı üye iş yerlerinden 6 aya kadar "sıfır" faizli alışveriş yapabiliyor, tarımsal üretimlerine yönelik girdi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Ayrıca üreticiler tarımsal elektrik ve sulama faturalarını TEB Harman Kart ile ödeyip geri ödemesini hasat döneminde yapabiliyor. TEB Harman Kart iş birliklerine ek olarak, devam eden Üretim Kredisi anlaşmalarıyla da, hem ürünü toplayan ana firmaya hem de sözleşmeli üretim yapan binlerce üreticiye, ürünün ekiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her evrede finansal çözümler sunuluyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta 32 spor 3 lig'de
Eğirdir'de liman temizliği yapıldı
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Isparta'da Arefe Günü nerelerde pazar kurulacak?
Isparta'da Yayla Şartlarında Örtü altı Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Haber:Isparta il jandarma komutanı değişti
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler
Isparta'da vatandaşa büyük kolaylık buçuklarda otobüs kalkıyor
Isparta'da ITSO’dan Esnaflara Tam Destek
Isparta'da rakipsiz tadıyla lokum gibi çiğköfteler Nilgün Usta'da
Tüm kullan at ürünler ve dezenfektan için Isparta'da Via Kağıt ve Ambalaj
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDIUYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI25 Temmuz 2020
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdiEğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi26 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli olduIsparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!23 Temmuz 2020
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı23 Temmuz 2020
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay ertelemeBakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme23 Temmuz 2020
“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek23 Temmuz 2020
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...24 Temmuz 2020
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişmeEn Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme24 Temmuz 2020
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladıLavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı24 Temmuz 2020
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... 25 Temmuz 2020
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!25 Temmuz 2020
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldüIsparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü23 Temmuz 2020
120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi23 Temmuz 2020
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak ÖnlemlerIsparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler28 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı29 Temmuz 2020
Isparta'nın yeni alışveriş merkezi Uygun AVMIsparta'nın yeni alışveriş merkezi Uygun AVM24 Temmuz 2020