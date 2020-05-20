ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde emekli polis memuru, tavuklarını yiyen tilkiyi kurduğu tuzakla yakalamayı başardı.

Güzeloluk Mahalllesi'nde besicilik yapan emekli polis memuru Sadettin Öncel'in beslediği tavuklar kümese dadanan tilki nedeniyle azalmaya başladı.

Tilkiden bir türlü kurtulamayan Öncel, son çare olarak kurduğu tuzakla hayvanı yakalayıp evinin bahçesindeki kafese kapattı.

Sosyal medya hesabından tilkinin görüntülerini paylaşan Öncel'in hayvanı azarlaması izleyenleri güldürdü.

Öncel'in görüntü kaydında, "Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuğu yedin. Yesen yine iyi, boğup gidiyorsun. Ne olacak şimdi. Utanmadın mı tavukları yerken? Tilki kardeş bu böyle olmuyor. Seni, ormana sürgüne göndereceğiz. Orada tavuk mu yersin kuş mu yersin? Ne yaparsan yap, bizim tavuklarımızı yeme. Seninle anlaşamıyoruz." dediği duyuluyor.