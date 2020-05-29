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TAV, havalimanlarında hazırlıkları tamamladı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan: - "Haziran başında önce iç hatlar ardından da dış hatlar uçuşlarının kademeli olarak başlamasını bekliyoruz. Terminallerimizde, pandemi sertifikasyonu kapsamında öngörülen tedbirleri aldık" -

TAV, havalimanlarında hazırlıkları tamamladı
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İSTANBUL - Koronavirüse karşı alınan önlemleri tamamlayan TAV Havalimanları, Türkiye’de işlettiği 5 havalimanında 4 Haziran’da yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi. Terminal genelinde sık kullanılan alanlar, x-ray cihazları ve yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Görevlerine uygun olarak tüm çalışanlara eğitim verildi. Tüm havalimanları maskeyle ve gerekli durumlarda siperlik, eldiven ya da uygun kıyafetlerle hizmet verecek. İlk aşamada havalimanlarına yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek ve tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak.


- "Yolcularımızın her aşamada en yüksek standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, tüm dünyada havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs pandemisine karşı bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası otoritelerin önerdiği önlemleri tam olarak aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte önceliğimiz yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak oldu. Uçuş kısıtları nedeniyle mart ayından bu yana havalimanlarımız ticari yolcu trafiğine kapandı. Kargo ve vatandaşlarımızı ülkeye geri getiren uçuşlara gerekli önlemleri alarak hizmet vermeye devam ettik. Haziran başında önce iç hatlar ardından da dış hatlar uçuşlarının kademeli olarak başlamasını bekliyoruz. Terminallerimizde, pandemi sertifikasyonu kapsamında öngörülen tedbirleri aldık.

Yurt dışında işlettiğimiz ve uçuşların açıldığı havalimanlarımızdaki deneyimi de kullanarak, yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışacağız. Güvenlikten yiyecek-içecek alanlarına, özel yolcu salonlarından yer hizmetlerine ve duty-free’ye kadar havalimanı değer zincirinin her halkasında yer aldığımız için, yolcularımızın her aşamada en yüksek standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz. Türkiye’nin bu süreci başarıyla yönetmesini sağlayan Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıklarımıza, DHMİ, SHGM ve havayollarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

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