İSTANBUL - Tasarruf AŞ, Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli iki yeni kampanyası ile müşterilerini en geç 3 ayda araç ve 1 yılda ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türk sermayesi ile yerli ve milli bir şirket olan Tasarruf AŞ'nin, tasarrufa dayalı finansman sektöründe verdiği hizmetlere tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli iki yeni kampanyası ile müşterilerini en geç 3 ayda araç ve 1 yılda ev sahibi yapmayı hedeflediği ifade edilerek, hazırlanan kampanyalar ile faiz ödemeden ev ve araba sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunulduğu bildirildi.

Tasarruf AŞ'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Müşterilerimizi, sektörde ilk ve tek olan sigorta güvencesi ile ev sahibi yaparken onlara yeni kampanyalar sunmaya her zaman devam ediyoruz. Yeni kampanyalarımızdan ilki ‘Dikkat Ev Çıkabilir Kampanyası.’ Bu kampanya, Tasarruf AŞ’nin Grup Tasarruf Planlarından 120 kişilik planda uygulanıyor. Tasarruf AŞ müşterilerine Grup Planı sayesinde 1. aydan ev sahibi olma fırsatı sunarken, bu kampanyada en geç teslimatı 1. yılda yapma garantisi veriyoruz.

İkinci kampanyamız ise ‘Dikkat Araç Çıkabilir Kampanyası’. Bu kampanya sayesinde ise 24 ve 36 kişilik grup tasarruf planlarına dahil olan müşterilerimiz yine grup plan avantajından faydalanarak 1. aydan veya en geç 3. ayda teslimatlarını alarak araçlarına sahip olma imkanı sunuyoruz.”

Açıklamada, daha önce destek verilen meslek grupları için nisan ayında başlatılan Kahramanlara Destek Kampanyası'nın 31 Mayıs’a kadar devam ettiğine işaret edilerek, "Kovid-19 salgınının yaşattığı tüm zorluklara karşı asla taviz vermeden, hepimiz için çalışan kahramanlarımızı da unutmadık ve onlar için de kampanyalar düzenledik. Kahramanlara Destek Kampanyamız ile özverili sağlık çalışanları ve market çalışanları, polisler, askerler ve zabıtalar, nakliye ve taşıma görevlileri gibi pek çok özel meslek grubu için hizmet bedelinde indirim uyguluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.