MERSİN - Tarsus ilçesinde üreticilere yönelik "Fidan üretimi kursu" açıldı.

Tarsus Ziraat Odasında düzenlenen kursun açılışına Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı katıldı.

Ziraat Mühendisi Mustafa Ateş ve Gökhan Göktürk’ün kurs öğretmenliğini yaptığı eğitim programına 37 kursiyer katılım gösterdi.

Eğitim kapsamında kursiyerlere, fidanlık kurulması, anaç ve aşı kalemlerinin üretilmesi, aşı teknikleri ve fidanlarda bakım konularında toplam 88 saat teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.