MERSİN - Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tesis ve yol çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen OSB'deki yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Tarsus Organiza Sanayi Bölgesi'nde razi satışlarının da arttığını belirten Koçak, "Bu yılın sonu itibariyle girişimcilere arazilerini vererek, tesis inşaatlarına başlamalarını planlıyoruz. Yol çalışmalarına da yaz aylarında başlanacak." dedi.

Koçak, OSB'nin bin dekarlık ilk etabının doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını, bunun sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde de büyüme alanlarında hızlı bir şekilde kamulaştırma yapılcağını aktaran Koçak, OSB’nin planlanan şekilde genişlemesini hedeflediklerini kaydetti.