HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriyeli ailelerin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Gün içinde 100'ü aşkın ailenin Suriye'nin güvenli bölgelerine dönüş yaptığı görüldü.

Öte yandan, bölgede Suriye'ye gönderilen insani yardımlar ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk oluştu.







