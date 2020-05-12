ADANA - Adana'dan Suriye'deki terör gruplarına "drone" gönderdiği iddia edilen ve haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık C.D. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.E, B.A. ve M.S.Y. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S.Y, kardeşinin Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü içerisinde yer aldığını ve kendisiyle telefonla irtibat kurarak "drone" istediğini söyledi.

Kardeşinin, drone için hesap numarasına para yatırdığını belirten sanık M.S.Y, "Ben de internet üzerinden drone temin ettim. Üç defa drone gönderdiğimi hatırlıyorum. Suriye'de bulunan kardeşimin benden neden drone istediğini bilmiyorum. Ben kardeşim tarafından kandırıldım. Hiçbir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını iddia ederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.E, B.A. ve M.S.Y'yi, tutuklulukta kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olmasından dolayı adli kontrolle tahliye ederek duruşmayı erteledi.