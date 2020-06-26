Suriye uyruklu kadının yüzüğü ve telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı HATAY - Hatay'da bıçak tehdidiyle Suriye uyruklu kadının altın yüzüğü ve cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi&#