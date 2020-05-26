GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti

Arife gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
14 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, arife günü olan 23 Mayıs'tan bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da ise AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın Suluçem Kavşağı mevkisinde devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Toprak Şahin (18) ağır yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde ise yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde de Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, Şirinköy-Sazoba köy yolunda ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yasin Çelik (18) öldü, Habil Ünlü ve Murat Turhan (17) yaralandı.

- Başkentte kontrol noktasında trafik kazası: 5'i polis 7 yaralı

Ankara'da da A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı. Kazada uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Öte yandan yine Ankara'da başka bir kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ise kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi. Otomobilde bulunan Pantuş U. hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Aytan A. hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

- Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde M.Ş.G. yönetimindeki 42 Y 3892 plakalı tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.

- 20 tarım işçisi kazalarda yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde de İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.

Öte yandan diğer meydana gelen kazalarda Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Şanlıurfa, Siirt ve Mersin'deki kazalarda 19 kişi yaralandı.

- Geçen yıl 83 kişi yaşamını yitirmişti

Geçen yıl ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs 2019'dan 9 Haziran Cuma gününe kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetmiş, 868 kişi de yaralanmıştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastıBu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı21 Mayıs 2020
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyorBakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor22 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesiİçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi20 Mayıs 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuruIsparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru21 Mayıs 2020
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardıIsparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı21 Mayıs 2020
Isparta'da Nilgün Usta'dan çiğköfte servisiIsparta'da Nilgün Usta'dan çiğköfte servisi20 Mayıs 2020
Isparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabileceklerIsparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabilecekler20 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildiIsparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi21 Mayıs 2020
Isparta OBM'de göreb değişimleriIsparta OBM'de göreb değişimleri20 Mayıs 2020
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...21 Mayıs 2020
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!21 Mayıs 2020