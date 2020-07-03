İSTANBUL - Şişecam Topluluğu, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana hayata geçirdiği en üst düzeydeki önlem ve uygulamalarla Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk cam üreticisi oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, topluluk bünyesinde Cam Ambalaj Grubu’nda faaliyet gösteren Anadolu Cam Sanayii AŞ Mersin Fabrikası TSE tarafından yayınlanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki koşulları sağladığı için kabul edilen başvurusu sonrasında, enstitünün detaylı kontrolünden geçti.

Kılavuz kapsamındaki "Korunma ve Kontrol Önlemleri", "Uygulamaya yönelik önlemler", "Eğitim", "Atık Yönetimi", "Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları", "Temizlik", "İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları" gibi ana başlıklarda gerçekleştirilen denetim sonucunda, üst düzeyde önlem ve uygulamayı hayata geçiren Şişecam’ın Mersin’deki cam ambalaj üretim tesisi Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Tesis, aynı zamanda söz konusu belgeyi almaya hak kazanan ilk cam üreticisi oldu.

- Diğer Şişecam tesisleri de Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi alacak

Açıklamaya göre, Mersin’deki cam ambalaj üretim tesisinin ardından Şişecam’ın diğer tesisleri de denetim ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi alacak.

Salgının başlangıcından bu yana ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan yönlendirmeleri yakından takip eden ve belirlenen tüm önlemleri titizlikle uygulayan Şişecam, topluluğun genel müdürü başkanlığındaki icra kurulu üyelerinden oluşan "Acil Durum Koordinasyon Komitesi" tarafından alınan kararları hızla uyguluyor ve hazırlanan "Salgın Eylem Planı" çerçevesinde aksiyonlar alıyor.



Bugüne kadar gerek tüm üretim tesislerinde gerekse genel merkezinde çalışanlarının sağlığını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok önemli aksiyonu hayata geçiren Şişecam, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından önce önlemleri almaya başlayarak, kişisel koruyucu malzemelerin dağıtılması, dezenfektanların kullanımının yaygınlaştırılması ve ateş ölçümü gibi kararlarla Kovid-19 virüsüne karşı koruyucu aksiyonları hızla uygulamaya koydu.

- Tüm Şişecam çalışanlarının sağlığını koruyacak bir çalışma düzeni oluşturuldu



Çalışanların yoğun olarak kullandıkları ortak alanların virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak ve sıklıkla uygulayan Şişecam, tüm iş yerlerinde çalışanları için sosyal mesafeyi gözeten bir çalışma düzeni sağlamak amacıyla yemekhane ve personel servisleri gibi ortak kullanım alanlarında gerekli önlemleri aldı. Çalışma ortamlarının yanı sıra personel servislerinde her vardiya değişiminde periyodik dezenfeksiyon yapılmasını sağlayan Şişecam, iş yerlerindeki çalışan sayılarını üretim faaliyetlerini etkilemeyecek, ancak çalışan sağlığını da koruyacak şekilde optimize etmeyi başardı. Resmi makamların aldığı kararlara paralel olarak, sürecin en başında hamile ve kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarını idari izne çıkartan, ayrıca hem çalışanların sağlığını koruyacak hem de iş sürekliliğini sağlayacak şekilde evden çalışma ve dönüşümlü ofisten çalışma planlamaları yapan Şişecam, çalışan yoğunluğunun azaltıldığı bir çalışma düzeni oluşturdu.



İşe alım süreçlerini ve eğitimlerini dijital platformlara taşıyan, çalışanlarının görüşme ve toplantıları telefon, telekonferans, video konferans gibi iletişim araçları üzerinden gerçekleştirmesini sağlayan Şişecam, çalışanlarını salgına ilişkin gelişmeler, Kovid-19 belirtileri ve kişisel koruyucu önlemler konusunda bilgilendirmek için e-eğitimler, dijital ekranlar, duyurular gibi birçok farklı iletişim kanalını kullanıyor, güncel bilgileri paylaşıyor. Hayata geçirdiği önlem ve uygulamaları tesislerine hizmet veren tüm iş ortaklarından da aynı titizlikle talep eden Şişecam, tedarikçilerinin sosyal mesafe, hijyen ve dezenfeksiyona yönelik uygulamalarını da yakından takip ediyor.