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Şişecam’dan cam yüzeyde virüs ve bakterilere karşı "V-Block" teknolojisi

Şişecam Topluluğu, dünyada cam ev eşyası alanında önemli bir ilke imza atarak cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdi - Ön bulgularda Kovid-19 üzerinde de etkili olduğu belirlenen "Antimikrobiyal

Şişecam’dan cam yüzeyde virüs ve bakterilere karşı "V-Block" teknolojisi
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İSTANBUL - Şişecam Topluluğu, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirerek, salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi"ni hayata geçirdi.

Şişecam açıklamasına göre, cam ve kimyasallar iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlama hedefiyle önemli bir buluşa imza attı.

Köklü inovasyon kültürü ve Ar-Ge kabiliyeti ile cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama geliştiren Şişecam, üretim gücü sayesinde bu teknolojiyi cam ev eşyası ürünlerine uygulayarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.


- Patent süreçleri başlatıldı


Kişiden kişiye temas ile geçebilecek virüs ve bakterilerin cam ev eşyası üzerinde yayılması ve üremesini engellemeyi hedefleyen Şişecam tarafından geliştirilen "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi" kapsamında formül ve uygulama yöntemine ilişkin laboratuvar testleri tamamlanırken, patent süreçleri de başlatıldı.

Açıklamaya göre, alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen bu özel teknolojiyle donatılacak cam ev eşyası ürünleri önce Türkiye’de ardından tüm dünyada satışa sunulacak. Salgın döneminde bulaş riskinin azalmasına destek olacak bu yüzde 100 yerli teknolojinin, normalleşme sürecine olduğu kadar ihracata dolayısıyla da Türkiye’nin ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.


- "Dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri olan Şişecam’ın 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi "rekor" bir sürede ortaya çıkardığı Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile yaşama değer katmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kırman, şunları kaydetti:

"Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım merkezi tarafından hayata geçirilen bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulama planlarımız bulunuyor. Yaşama değer katan bir Topluluk olma misyonumuz doğrultusunda insan sağlığına katkı sağlamak hedefiyle geliştirdiğimiz bu özel teknoloji, yaratıcı çözümler üreterek teknoloji ve markaları ile fark yaratan bir şirket olma vizyonumuza da hizmet etmektedir. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi için formül ve uygulamaya yönelik patent süreçlerini başlattık. Sağlığa zararlı organizmaların camın yüzeyinde barınmalarına engel olan bu özel teknolojiyi ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasının ardından önce ülkemizde satışa sunacağız. Ardından katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak tüm dünya pazarlarına ulaştıracağız."

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’nin öncelikle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Paşabahçe ürünlerine uygulanmasıyla normalleşme sürecinde HORECA sektörünün hijyen açısından destekleneceğini dile getiren Kırman, "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile geliştirilen cam ev eşyası ürünlerinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla sağlık ve doğallığın temsilcisi camın sürdürülebilir bir gelecek oluşturma konusunda sonsuz bir potansiyel vadettiğini aktaran Kırman, "Sürdürülebilirlik bağlamında çevre, iklim, enerji ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara çözüm üretmesi, cam sektörünün önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bugün dört kıtaya yayılan 14 ülkedeki üretim tesisleri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, hammaddeden nihai ürüne giden tüm süreçlerini 'Care for Next' olarak adlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da benimseyen bir Topluluk olarak, geliştirdiğimiz Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni sürdürülebilir bir gelecek için sağlayacağı katkı açısından da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor


Öte yandan açıklamaya göre, Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. Üretim esnasında yüksek sıcaklıkta uygulanan buhar biriktirme yöntemi ile ürünlerin üzerine uygulanan formül, sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı sıra, oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan ortamlar için de ideal olarak görülüyor.
Gıda temas testleri başarıyla sonuçlanan Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam ürünlerin Staphylococcus aureus, Escherichia coli bakterileri; Bacteriophage, Feline calicivirus (FCV), Adenovirus, Canine parvovirus, Hepatitis A Virus, Herpes Simplex Virus, Influenza A, Murine Norovirus, Poliovirus, Rhinovirus, Rotavirus, Vacciniavirus gibi birçok farklı virüs ve bakteriye de yaşama ve yayılma şansı tanımadığı bağımsız kuruluşlarca da onaylandı.


- Ön bulgulara göre Kovid-19 üzerinde de etkili


Ön bulgularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde de etkili olduğu belirlenen teknolojinin bu alandaki test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor.
Bu teknoloji ile üretilmiş Paşabahçe ürünleri renk, şeffaflık, ışık geçirgenliği gibi yüksek kalite unsurlarını korumaya devam ediyor. Böylece tüketicilerin ürünlerden aldıkları keyfi bozmadan hijyen ve üst düzey koruma sağlıyor.





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