MERSİN - Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan maske takma zorunluluğunun ilçe genelinde başladığını, maske takmayanlara da 900 lira para cezası uygulanacağını belirtti.

Altunok yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşa ve esnafa maske takması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yaptığını kaydetti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirlenen kurallara uymasını isteyen Altunok, "Bu virüsle mücadele kapsamında, maske kullanımının önemini hepimiz biliyoruz. Bizler sizler için varız. Sizlerin sağlığı için çalışmaya, var gücümüzle devam edeceğiz. Maskeni tak sağlıkla kal." ifadelerini kullandı.



