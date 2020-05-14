ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir hayvansever, silahla öldürülen annelerinin yanında bulunan 7 köpek yavrusunu biberonla besliyor.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yürüyüş yapan hayvansever Gülçin Ayan Yılmaz, ağaçlık alandan önce silah sesleri ardından da köpek havlaması duydu.

Seslerin geldiği yöne giden Yılmaz, ağaçlık alanda silahla öldürülmüş bir köpek ve yanındaki 7 yavrusunu buldu.

Yılmaz, yardım istediği komşusu Filiz Karatepe ile kutuya koyduğu yavruları buradan alarak uzaklaştırdı.

Karatepe daha sonra sahip çıktığı köpek yavrularını, içinde bebek maması bulunan şırıngayla beslemeye başladı.

Büyük üzüntü yaşayan hayvansever kadınların ihbarıyla olay yerine Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekipler, vücudunda çok sayıda saçma izi olan anne köpeğin üzerinde inceleme yaptı. Ölen köpek, belediye ekiplerince bulunduğu alandan alındı.

- "Yavrular 1-2 gün önce dünyaya gelmiş"

Gülçin Ayan Yılmaz, AA muhabirine, olaydan yarım saat önce yürüyüş sırasında köpeğin ağaçlık alana girdiğini gördüklerini söyledi.

Eşiyle aralarında "Yavruları var sanırım." diye konuştuklarını aktaran Yılmaz, köpeğin girdiği alandan silah sesleri gelince hayvanın vurulduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Köpeğin vurulduğunu görünce büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Köpeğin yavrularını görünce içimiz parçalandı. Yavrular 1-2 gün önce dünyaya gelmiş. Gözleri bile daha açılmamış. İnşallah bunu yapan bulunur ve cezasını alır." dedi.

- "Canlarına can olmaya çalışacağım"

Filiz Karatepe ise evinde 23 köpek, 7 kedi beslediğini ifade etti.

Köpek yavrularının en az iki saatte bir beslenmesi gerektiğini vurgulayan Karatepe, "Anneleri olmadığı için onları ben besleyeceğim ve yaşatmaya çalışacağım. Onları yalnız bırakamazdım. Onlar artık bana emanet. Canlarına can olmaya çalışacağım. Bu cana kıyanların da bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasına ilişkin polise şikayette bulunduklarını söyledi.

Artık hayvanların öldürülmesini istemediklerini belirten Yanık, tek tesellilerinin yavruların yaşaması olduğunu anlattı.