Sıcak hava ve yüksek nemde bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı ANTALYA - Antalya'da, vatandaşlar sıcak hava ve nemden dolayı sahillerde yoğunluk oluşturdu.Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, hava sıcaklığı 32, nem oranı ise yüzde 52'ye ulaştı. Sı