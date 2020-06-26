İSTANBUL - Setur’un “Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!” mottosuyla, seyahat planı yapanların kaliteli ve özgün içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere kurduğu gezginlerin sosyal platformu Seturday, Altın Örümcek’te ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un, seyahat planı yapanların en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere oluşturduğu sosyal platformu Seturday, Altın Örümcek Ödülleri magazin, haber, blog kategorisinde birinci oldu.

“Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!” söylemiyle yola çıkan Seturday’in aldığı bu ödül, platformun başarısını kanıtlar nitelikte oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, tatilseverlerin uğrak adresi olan Seturday’in bundan sonra da güçlü içeriklerle yoluna devam edeceğini belirterek, “İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği bu saygın yarışmadan Seturday’in ödülle dönmesi, ekiplerimizin motivasyonunu artırdığı kadar yaptığımız işin doğruluğunun da bir sağlaması oldu.” ifadelerini kullandı.

Aralık 2018’den bu yana "www.seturday.com" adresinden seyahate dair bilinmeyenleri gezginlere sunan Seturday’de Bahar Akıncı, Nilay Örnek, Sinan Hamamsarılar gibi birçok ünlü, yazılarıyla yer alıyor.

Platformda maceraseverlerden gurmelere, kişiye özel seyahat meraklılarından sanatseverlere kadar farklı ilgi alanlarına sahip kesimlere yönelik içerikler bir arada sunuluyor.





- Seturday’in kullanıcılara sunduğu imkanlar





Seturday, mobil aplikasyonu ve web sitesinde yer alan “Yazar Ol” fonksiyonu ile gezginlere deneyimlerini paylaşma ve yazıları yayınlandığında para ödülü kazanma fırsatı sağlıyor.

Seturday’in “Bir Bilene Sor” sekmesinde, seturday.com’a üye olan kullanıcılar birbiriyle etkileşime geçerek seyahat edecekleri lokasyon hakkında birbirlerinden tavsiyeler alabiliyor ve böylece seyahat deneyimlerini bu platform üzerinden paylaşabiliyorlar.

Seturday’in bir başka özelliği ise “Bucket List” sekmesi oluyor. Bu sekmede üyeler seturday.com üzerinden gitmeyi hayal ettikleri şehirlere ait kendilerine özel seyahat listeleri hazırlayabiliyor ve “gitmeye hazırım” kutucuğunu işaretleyerek Setur yetkilileri tarafından listelerindeki lokasyonlarla ilgili bilgi alma şansını yakalıyorlar.

Seyahat planı yapanların en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşmalarını sağlayan seturday.com geniş kitlelere farklı rotalarda yenilikleri keşfetmeyi sunuyor.



