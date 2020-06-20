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Setur, güvenli kültür turlarına başladı

Setur, turlarında hijyen kiti dağıtılacak, tur ulaşım araçlarının içinde ULV Sisleme yöntemi kullanılarak günlük dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ayrıca tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması ve maske takılması zorunlu o

Setur, güvenli kültür turlarına başladı
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İSTANBUL - Setur, doğayla iç içe olmak, Türkiye’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfederken, güvenli tatil yapmak isteyenler için yurt içinde güvenli kültür turları seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, pandemi döneminde misafirlerinin sağlığını korumak için bir dizi önlem alarak gerçekleştireceği İstanbul çıkışlı kültür turlarına haziran ayında başladı.

Gruplarla yapılacak kültür turlarında Kovid-19 önlemleri dikkati çekiyor. Önlemler çerçevesinde kültür turu fırsatları hazırlayan Setur, tüm turlarını yüzde 50 kapasiteyle gerçekleştirilecek. Konaklama yapılacak oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesine uyan, Koronavirüs Sertifikasyon Belgesi’ne sahip olan tesisler arasından seçilecek.

Setur, turlarında hijyen kiti dağıtılacak, tur ulaşım araçlarının içinde ULV Sisleme yöntemi kullanılarak günlük dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ayrıca tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması ve maske takılması zorunlu olacak.

Tur kapsamında ziyaret edilecek müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış olduğu önlemlere göre hareket edilecek, dinlenme tesisi, restoran, ara transfer araçları ve tekne turu hizmetleri için salgın ve bulaşıcı hastalık önlemlerini almış olan tedarikçiler ile anlaşma yapılacak.

Araç girişlerinde ise otomatik el dezenfektan istasyonları bulunacak ve sürücüler maske ve eldiven takacak.

Tüm bu önlemlerin titizlikle uygulanacağı Setur yurt içi kültür turları ise şöyle:

"Likya Turu - 28 Haziran’da başlayacak ve ekim ayında kadar tekrar edilecek olan Likya turları İstanbul’dan otobüsle Marmaris’e gidişle başlıyor ve 6 gün boyunca tekneyle Gökova Körfezi, Sedir Adası, Kleopatra Plajı, Azmak Çayı, Fethiye 12 Adalar Tekne Turu, Xanthos Antik Kenti, Kaputaş Plajı, Kaş, Kekova, Simena, İztuzu Plajı, Dalyan, Kaya Mezarları, Yakapark Doğal Alanı, Tlos Antik Kenti, Saklıkent Kanyonu, Kayaköy’ün dolaşılmasını kapsıyor. Tur boyunca gecelemeler bölge otellerinde yapılıyor ve son gün Ölüdeniz Lagün’de yüzme fırsatı ile yamaç paraşütü deneyimin ardından otobüsle İstanbul’a dönüşle sona eriyor.

Karadeniz Turu- 27 Haziran’da başlayacak ve yaz boyunca devam edecek. Uzun yıllara dayanan Setur tecrübesiyle oluşturulan Karadeniz turu rotası İstanbul’dan otobüsle Amasya’ya yapılacak yolculukla başlayacak olan 7 günlük tur boyunca misafirler Amasya, Samsun, Bandırma Vapuru, Ordu, Boztepe, Trabzon, Sümela Manastırı, Uzungöl, Rize, Ayder Yaylası, Borçka ve Karagöl’ü gezme olanağı bulacak.

Isparta Lavanta ve Göller Yöresi Turu - 17-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve uçakla İstanbul-Antalya uçuşuyla başlayacak. Misafirler tur boyunca Eğirdir, Kovada Gölü, Yazılı Kanyon, Salda Gölü, Sagalassos Antik Kenti, Burdur’u gezme fırsatı bulacak.

Isparta Lavanta ve Göller Yöresi Turu - (Otobüsle) 2-5 Temmuz ve 9-12 Temmuz olmak üzere iki kez düzenlenecek olan turda misafirler Isparta’ya otobüsle gidecek ve Eğirdir, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Isparta, Burdur, Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, Burdur Müzesi, Sagalassos Antik Kenti, Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ı dolaşma olanağı bulacak.

Butik Doğu Karadeniz Yaylaları Turu - İlki 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tur, ekim ayına kadar pek çok kez tekrarlanacak. İstanbul-Kars uçuşuyla başlayacak 5 günlük tur kapsamında misafirler Kars, Şavşat, Borçka, Mençuna Şelalesi, Ayder, Avusor Yaylası, Pokut Yaylası, Sal Yaylası, Zil Kale, Palovit Şelalesi, Çat Vadisi, Çinçiva, Çayeli Çeçeva Haremtepe Çay Tarlası, Trabzon’u dolaşacak ve tur Trabzon-İstanbul uçuşu ile sona erecek."


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