ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Çandır Mahallesi'ne kurulan pazarda kurbanlıklar yerini aldı. Vatandaşların bütçelerine uygun kurbanı bulmak için geldiği pazarda yoğunluk oluştu.

Hayvanlarını pazara çıkaran besici Zafer Başpınar, yaptığı açıklamada, bayrama yaklaştıkça satışların başladığını söyledi.

Fiyatların maliyetlere göre dengeli olduğunu aktaran Başpınar, "Pazarda bin 300 lira ile 2 bin lira arasından küçükbaş hayvan bulmak mümkün. Fiyatlar fena değil, makul."dedi.

Afyonkarahisar'dan gelen satıcı Ahmet Kalafat ise satışların normal olduğunu söyledi.



