ANTALYA - Serik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erkan Zeybek idaresindeki 42 EKH 83 plakalı otomobil Çandır Kavşağı'nda Harun Limoncu'unun kullandığı 07 YKB 53 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Özlem Zeybek yaralandı.
Kamyonet sürücüsü Limoncu, sıkıştığı aracından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.