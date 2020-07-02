ANTALYA - Serik Belediyesinin temmuz ayı olağan belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle 3 ay sonra yeniden toplanan mecliste, encümen üyeliği ve komisyonların seçimleri yapıldı.

Bütün meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, 36 gündem maddesi ele alınarak karara bağlandı.

Toplantıda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı Ülkay Atmaca tarafından geçen günlerde hayatını kaybeden turizmci Bekir Akkaş'ın isminin bir cadde, sokak ya da parka verilmesiyle ilgili dilekçenin de oy birliği ile ilgili komisyona sevk edilmesine karar verildi.

Özel kalem tarafından yapılan harcamalara ilişkin eleştirilere cevap veren Aputkan, başkanlığa gelmesiyle beraber harcamaların en alt seviyeye düşürüldüğünü belirtti.

Aputkan, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana borç ödediklerini söyledi.

Toplantının sonunda belediye başkanın faaliyet raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi.