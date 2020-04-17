OSMANİYE (AA) Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki şehit babası Hasan Öner, biriktirdiği 2 bin lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

1994 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce şehit edilen Fatih Öner'in babası olan Hasan Öner, Düziçi Kaymakamlığı'nı arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini söyledi.

Yaşı nedeniyle evden çıkalayan Öner'in evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Öner'den parayı alarak bankaya yatırdı. Banka dekontunu Öner'e teslim eden grup üyeleri, Öner'e bağışından dolayı teşekkür etti.