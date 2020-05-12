İSTANBUL - Samsung TV'ler sahip oldukları modlar ile tüketicilere ihtiyaçları olan en uygun optimize edilmiş görüntü kalitesini sunuyor

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, daha keyifli bir seyir için farklı görüntüleme ortamları için optimize edilmiş modlar oluşturmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Birçok kişi, TV ayarlarını yapmak için kalibrasyon hizmetlerine ödeme yapıyor veya görüntüleme gereksinimlerine göre önerilen en uygun ayarları bulmak için internette araştırma yapıyor. Ancak, önceden ayarlanmış çeşitli izleme modları sunan Samsung TV'lerde, durum ne olursa olsun, tüm tüketiciler kendi zevklerine uygun optimize edilmiş görüntü kalitesini kolaylıkla elde edebiliyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalınan bu dönemde bazı modlar ile televizyondan alınan seyir keyfini daha da artırılabiliyor. Açıklamaya göre o modlar şu şekilde oluşuyor:





- Dinamik Mod ile aydınlık ortamlarda bile canlı görüntüler



Dinamik Mod, kullanıcıların gün boyunca veya zengin ışık altındaki alanlarda canlı ve net bir şekilde içeriğin keyfini çıkarmasını sağlayan bir görüntü modu. Bu mod sayesinde Samsung TV, sahip olduğu tüm donanım ve yazılım teknolojilerinden muhteşem renkler, gelişmiş parlaklık ve keskinliğe sahip net ve canlı bir görüntü sunmak için en iyi şekilde yararlanır.





- Standart Mod ile herkes için uygun seyir keyfi



Standart Mod, Samsung TV’lerde paketten çıkan varsayılan bir ayar. Bu ayar tipik bir iç mekân ortamında herkesin keyif alabileceği bir mod. İster sabah ister gece olsun, bu mod çoğu kişi için uygun, tutarlı ve yeterli bir parlaklığa sahip ve enerjiyi verimli kullanırken ekran için en uygun görüntü kalitesini sağlar.





- Renk ve parlaklığa karşı hassas olanlar için Doğal Mod



Doğal mod, bir sahnenin parlaklığındaki değişiklikleri algılayan ve ardından bu değişiklikleri, daha rahat algılanmasını sağlayan bir aralıkta yeniden ortaya koyan bir görüntü modu. Renk ve parlaklığa karşı hassas olma eğilimindeyseniz, Doğal Mod tavsiye edilir, çünkü göz yorgunluğunuzu ve bitkinliğinizi azaltmaya yardımcı olacak uygun miktarda ışık verir.





- Film meraklıları için profesyonel mod



Film Modu, içerik yayıncılarının amaçladığı kalite öğelerini güvenilir bir şekilde yansıtır. Çoğu profesyonel incelemede kullanılan bu mod, Samsung TV’lerde yer alan film ve dizi platformlarında sunulan içeriklerin sinemaya benzer şekilde izlenmesini mümkün kılar.







