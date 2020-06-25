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Samsung Galaxy cihazlar öğrenmeye yardımcı oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle evde eğitimin önemi de artarken, Samsung Galaxy cihazlar her yaştan kullanıcısı için sunduğu özelliklerle evlerin rahatlığında öğrenmeyi daha keyifli ve verimli bir sürece dönüştürüyor

Samsung Galaxy cihazlar öğrenmeye yardımcı oluyor
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İSTANBUL - Samsung Galaxy cihazlar her yaştan kullanıcısı için sunduğu özelliklerle evlerde öğrenmeyi keyifli ve verimli bir sürece dönüştürüyor.

Samsung açıklamasına göre, uzaktan eğitimin yaygınlaştığı yeni dönemde evde yeni bilgiler öğrenmek için motive olmak bazen zor olabiliyor. Bu nedenle, eğitimin her aşamasında doğru araçlara ve kaynaklara sahip olmak, verimli bir eğitim deneyimi açısından önemli olarak görülüyor.

Açıklamaya göre, Samsung’un öğrenme sürecini kolaylaştıracak ve bu süreçten keyif alınmasını sağlayacak tavsiyelerini uygulayarak eğitimlerde verimliliği üst seviyeye çıkarmak mümkün oluyor. Samsung Galaxy Tab S6 Lite bu konuda kullanıcılara destek olurken, hedeflere ulaşmada yardım edebilecek çeşitli uygulamalara sahip olmaları Samsung Galaxy tabletlerini uygun bir çalışma arkadaşı yapıyor.

Galaxy Tab S6 Lite cihazındaki Samsung Notes uygulaması ile çevrimiçi ortamda ders dinlerken ya da ders kitabıyla çalışırken klavyenin ya da S Pen'in gerçek kalem kullanıyormuş hissiyatı veren yazma özelliğini de kullanarak anında dijital notlar almak mümkün kılınırken, S Pen ile yazılanlar dijital metinlere de dönüştürebiliniyor. Ayrıca Galaxy Tab S6 Lite kullanıcıları, dört aylık ücretsiz YouTube Premium ile reklamsız YouTube videolarını izleyebiliyor.

Galaxy tabletler, ödevlerden haberdar olmaya yardım etmek için okul e-postaları ve diğer bildirimlere erişmeyi sağlayan birçok uygulamayı da destekliyor. Tüm Samsung notlarını, kolaylık sağlamak amacıyla PDF, JPEG, metin dosyası ya da Microsoft Word belgesi olarak dışa aktarılabilme imkanı bulunuyor. Samsung’un Spotify ile yaptığı işbirliği sayesinde müzik dinleme uygulamalarından ve favori çalma listelerinden yararlanabiliniyor.

Evde eğitim alırken Samsung cihazlarda Google Duo ile çok katılımcı grup görüşmeleri de yapılabilirken, Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 kullanıcıları, başkalarıyla uzaktan çalışırken optimize edilmiş bir Google Duo deneyimi yaşayabiliyor.

- Galaxy cihazlarda çocuklar için de eğitim ortamları var

Açıklamaya göre, Samsung Kids, Galaxy cihazını, ailenin daha genç üyelerinin belirlenen kurallara göre eğlenmelerini sağlamak ve ilgilerini korumak üzere özel olarak tasarlanmış bir ara yüz olarak öne çıkıyor.

Tamamen çocuk dostu bir kullanıcı deneyimi sunan çeşitli öğrenme uygulamalarına erişim sağlayan Samsung Kids, cihazdaki "Hızlı Panel"i aşağı kaydırarak kolayca aktive ediliyor.

Samsung akıllı telefonların ve tabletlerin birçoğunda bulunan Samsung Kids’teki çeşitli uygulamaların yanı sıra renkli sanal arkadaş sayesinde de çocuklar eğlenirken yeteneklerini de geliştiriyor.

Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan pin korumalı Ebeveyn Kontrolü Modu, kullanıcıların etkinliği ve ekran süresini izlemesini, etkinlik kilidi ya da zaman sınırı oluşturmasını sağlıyor.


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