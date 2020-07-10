Salda Gölü'ndeki beyaz kumsalda 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesine izin verilmeyecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tesci