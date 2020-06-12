HATAY - BURAK MİLLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Ekenel, azimle uyguladığı diyet ve spor programıyla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında zorluk çeken 37 yaşındaki Hülya Ekenel, bir yıl önce diyetisyene giderek kilo verme sürecine başladı. Belirli bir program kapsamında diyete başlayan Ekenel, vakit buldukça spor yapmayı ihmal etmedi.

Azmederek istediği sonuçları almaya başlayan Ekenel, 11 ayın sonunda 132'den 62 kiloya geriledi. Salgın sürecinde evde spor yapan Ekenel, diyetisyeninden internet üzerinden telekonferans yöntemiyle tavsiye almaya devam etti.

11 aylık diyet ve spor uygulamalarının ardından fazla kilolarından kurtulan Ekenel'in hedefi bundan sonra sağlıklı bir yaşam sürmek.

- "Tanıdıklarıma selam veriyorum, beni tanımıyorlar"



Hülya Ekenel, AA muhabirine, daha önce fazla kiloları nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını belirtti.

Daha sonra kızının tavsiyesiyle kentteki bir kliniğe başvurduğunu dile getiren Ekenel, 11 ay önce tartıya çıktığında 132 kilo olduğunu söyledi.

Bu nedenle ciddi sağlık sorunlarının başladığını aktaran Ekenel, "Ayağa kalkamıyor, nefes alamıyordum. Burada diyetisyenim kişiye özel program hazırladı. Yürüyüş ve spora gece gündüz hiç demeden devam ettim. Şu an tam olarak 70 kilo verdim. Mutluyum, çok şükür. Pandemi sürecinde de evde spor ve diyet programlarımı uygulamaya devam ettim. Etrafımdakiler zayıfladığıma inanamadılar. Selam veriyorum, beni tanımıyorlar." ifadesini kullandı.

- "Pandemi sürecinde de kilo verdirmeyi sürdürdük"

Diyetisyen Gökhan Akdağ, hastanın 11 ay önce aşırı kilo ve sağlık sorunları nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Bu süreçte Ekenel'e özel bir program hazırladıklarının altını çizen Akdağ, özveri, diyet ve sporla olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Kiloları koruma sürecine geçtiklerini anlatan Akdağ, "Çok başarılıydı, istikrarlıydı. Biz pandemi sürecinde de ara vermedik. İki ay boyunca da video konferans yoluyla da online olarak çalıştık. Bu nedenle de kilo verdirmeyi sürdürdük. 11 ayın sonunda programı sonlandırdık. Şu an çok mutlu." diye konuştu.

Akdağ, zayıflamada mucize diye bir şey olmadığını dile getirerek, uzmanların önerdiği sağlıklı beslenme ve sporla bunun mümkün olduğunu sözlerine ekledi.







