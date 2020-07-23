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Sabancı Vakfı dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara destek veriyor

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: - "Sabancı Vakfı 11. Sezon Fark Yaratanı seçilen Konuşmamız Gerek platformu, vakıf olarak odaklandığımız hedef kitlelerin arasında yer alan kadınlar ve kız çocuklarını cinsel sağlık ve regl olmak konularınd

Sabancı Vakfı dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara destek veriyor
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İSTANBUL - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Konuşmamız Gerek platformu dezavantajlı bölgelerdeki kadınların menstrual ürünlere erişebilmeleri ve regl konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürütüyor, regl yoksulluğu ve adil vergilendirme konusunda hak savunuculuğu yapıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Konuşmamız Gerek" platformu, ülkemizde dezavantajlı bölgelerdeki kadınların ve kız çocuklarının hijyenik ürünlere erişimde yaşadığı zorlukların yarattığı regl yoksulluğuyla mücadele eden insan hakları avukatı İlayda Eskitaşçıoğlu tarafından 2016 yılında kuruldu. Eskitaşçıoğlu ve akademisyen olan ortağı Bahar Aldanmaz, köy okullarına giden genç kızlar, mevsimlik tarım işçileri ve mülteci kadınlarla cinsel sağlık, regl olma ve hijyen konularında eğitimler düzenliyor.

Eğitimlerin yanı sıra genç kızlar ve kadınlara menstrual ürünleri temin eden "Konuşmamız Gerek" platformu bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana ve Sivas’ta 7 saha çalışması gerçekleştirerek 6 bin 500 genç kız ve kadına ulaştı. Dezavantajlı bölgelerdeki genç kız ve kadınların menstrual ürünlere erişimde sorun yaşadıklarını, ped veya tampon yerine kumaş parçaları ve gazete gibi sağlıksız ürünler kullandıklarını gören Konuşmamız Gerek platformu, regl yoksulluğunun çözümü için hijyenik ürünlerin vergi diliminin lüks ürünler kategorisinden çıkarılması için mücadele veriyor. Regl yoksulluğu (Period Poverty) kadınların temel ihtiyaçları olan menstrual ürünleri gerek fiyatların yüksek olması gerekse kadınların düşük gelirli olmaları nedeniyle karşılayamaması anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve regl konusunda daha açık bir diyaloğa katkıda bulunmak amacıyla çalışan Konuşmamız Gerek platformu hakkında görüşlerini bildiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları aktardı:

"Sabancı Vakfı 11. Sezon Fark Yaratanı seçilen Konuşmamız Gerek platformu, vakıf olarak odaklandığımız hedef kitlelerin arasında yer alan kadınlar ve kız çocuklarını cinsel sağlık ve regl olmak konularında bilgilendirerek önemli bir boşluğu dolduruyor. Konuşmamız Gerek ekibi verdikleri eğitimlerde, genç kızların çevreleri ve aileleriyle konuşma imkanı bulamadıkları konuların konuşulacağı güvenli alanlar yaratıyor ve bu vesileyle regl tabusunu yıkmayı amaçlıyor. Ekibin bir diğer önemli hedefi de Türkiye’de dezavantajlı bölgelerdeki kadınların yaşadığı regl yoksulluğuna çözüm bulmak. Eğitimler sırasında mevsimlik tarım işçisi kadınların maddi güçlerinin hijyenik ped almaya yetmediğini gören İlayda ve Bahar, regl yoksulluğunun ülkemizde mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu görüyor. Ülkemizde hijyenik ped vergilendirilmesinin lüks ürün kategorisinden çıkarılması ve adil bir şekilde vergilendirilmesi için çalışıyorlar. Regl hayatın bir parçası, bu yüzden bir eşitsizlik alanı olmamalı. Genç kızlar, kadınlar regl tabusu ve yoksulluğu nedeniyle sağlık hakkından ödün vermek zorunda kalmamalı. Bu hedefle çalışan Konuşmamız Gerek platformunu desteklemenin, bu mücadelenin yaygınlaştırılmasına katkı sunabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Açıklamaya göre ayrıca, 2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratana ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da çalışmalarıyla topluma cesaret veren bireyleri desteklemeye devam ediyor. Başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurumun aday gösterildiği Fark Yaratanlar programında şu ana kadar 195 "Fark Yaratan" seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.


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