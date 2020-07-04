Rüzgarla şemsiyenin aracın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgarla pazar şemsiyesinin otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Serik Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle şemsiyeler uçuşmaya başladı. Bir p