ADANA - YUSUF KOYUN - Adana kebabının hazırlanışından sunumuna kadar eğitimini alan Rus yemek kitabı yazarı Elena Vorontsova, ülkesinde açacağı restoranda Türkiye'nin "damak çatlatan" tescilli lezzetini müşterileriyle buluşturacak.

Moskova'da yaşayan yazar Elena Vorontsova, 13 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da tattığı Adana kebabının lezzetini ülkesine döndükten sonra da unutamadı.

Vorontsova, kebabın hazırlanmasıyla ilgili bütün aşamaları öğrenmek için en iyi ustaların yetiştiği Adana'ya geldi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Şube Başkanı ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) kıdemli ustası Biral Serttaş, kebap yapımı için kendisine başvuran Vorontsova'yı restoranında ağırladı.

Serttaş ve birlikte çalıştığı ustaları, en ince ayrıntısına kadar Vorontsova'ya Adana kebabıyla ilgili eğitim verdi.

Vorontsova'ya, yaklaşık bir hafta süren eğitimde, kebapta hangi eti kullanacağı, etin zırhla nasıl kıyılacağı, hangi baharatların içinde yer alacağı ve şişe takılıp pişirilmesi öğretildi.

Eğitimlerin ardından kebabı hazırlayıp mangalda pişiren, közlediği biber ve domateslerle tabağını süsleyen Vorontsova, sunumuyla da ustalarından "tam not" aldı.

Vorontsova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce Antalya'da tattığı Adana kebabını çok sevdiğini, o tarihten sonra da Türk mutfağına ilgi duymaya ve bu alanda araştırma yapmaya başladığını söyledi.

Kebabın nasıl yapıldığını öğrenmek için Adana'ya gelmeye karar verdiğini anlatan Vorontsova, "Şimdi burada en iyi ustalardan Adana kebabının hazırlanışını öğrendim." dedi.

Vorontsova, Adana kebabının çok özel bir yemek olduğunu dile getirerek, aldığı eğitimle ilgili şunları aktardı:

"İlk olarak Adana kebabı için hangi eti kullanmam gerektiğini öğrendim. Ondan sonra da bu işin en zor kısmı olan etin zırhla kıyılması işlemine geçtim. Bunun için de bilek gücü gerekiyor. Biraz zorlanıyorum ama bunun için spora başlamayı bile düşünüyorum. Adana kebabındaki et yağlı ama bunu yerken hiç hissetmiyorsunuz. Adana kebabının dünyanın en iyi yemeklerinden olduğunu düşünüyorum. Rusya'ya döndüğümde restoran açıp halkımıza da Adana kebabını sunmayı planlıyorum."

Türk mutfağıyla ilgili yemek kitabı hazırladığını da kaydeden Vorontsova, eserinde Adana kebabı için iki sayfa ayıracağını belirtti.

- "Testi başarıyla geçti"

Biral Serttaş da Adana kebabının standardına uygun hazırlanması için projeler geliştirdiklerini ve bu alanda birçok kişiye eğitim verdiklerini ifade etti.

Vorontsova'ya tescilli Adana kebabının, Adana Ticaret Odasının (ATO) belirlediği standartlara uygun hazırlanıp servis edilmesine kadar olan süreçle ilgili ADAPER çatısı altında eğitim verdiklerini dile getiren Serttaş, şunları kaydetti:

"Kebapçıyız ve işimizi aşkla yapıyoruz. Elena hanım kendi vatandaşlarına da bu lezzeti ulaştırmak için bizlerle irtibata geçti. Kendisini yoğun bir eğitime aldık. Elena Vorontsova, Adana kebabı yapma testinden başarıyla geçti. Bundan sonrası için iyi bir usta olarak Moskova'da Adana kebabı sunan bir restoran açmasını bekliyoruz. Hazırlayacağı kitapta Adana kebabına da yer verecek olması bizleri ayrıca mutlu etti."