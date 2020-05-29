GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı

Sabit maliyetleri üç yılda 2 milyar avronun üzerinde azaltma hedefi, Renault Grubu’nun rekabet gücünü arttırmasını ve İttifak çatısı altında uzun vadeli gelişimini sağlamayı amaçlıyor - Plan taslağı, süreçlerin sadeleştirilmesi, araçların bileşen çeşitlil

Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, üç yıl içinde sabit giderlerini 2 milyar avrodan fazla azaltmaya yönelik plan taslağını sundu. Sabit maliyetleri azaltma hedefi, grubun rekabet gücünü arttırmasını ve İttifak çatısı altında uzun vadeli gelişimini sağlamayı amaçlıyor.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını bugün gerçekleştirdiği toplantı ile kamuoyuna duyurdu.

Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi.

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu.

- Taslakla grubun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor

Bununla birlikte, söz konusu plan taslağıyla grubun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa'daki faaliyetleri, elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde yoğunlaşacak.

Fransa'da yoğunlaşacak olan bu büyük bölgesel merkezler, grubun hızlı toparlanmasında ana rol oynayacak. Grubun Flins ve Guyancourt'daki faaliyetleri yeniden düzenlenecek.

Renault Grubu, karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla örnek bir diyalog içinde gerçekleştirilmek için her türlü çabayı gösterecek. İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa'da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak.

- "Sorumluluğumuzun farkındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, şunları kaydetti:

"Öngörülen dönüşümü başarabilmek ve bu planı uygulayarak grubumuzu değerine kavuşturmak için varlıklarımıza, değerlerimize ve şirketin yönetimine olan güvenim tam. Planlanan değişiklikler, uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğinin ve gelişiminin sağlanmasında temel öneme sahip. Birlikte ve İttifak'ın ortaklarının desteği ile hedeflerimize ulaşacak ve Renault Grubu’nu gelecek yıllarda otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri haline getireceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve planlanan dönüşümün ancak grubumuzun tüm paydaşlarına saygı gösterilerek ve örnek bir sosyal diyalog yoluyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise "Bu proje, belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra, Renault ve İttifak'ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel kârlılığımızı iyileştirmek ve Fransa'da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.


- Projenin içerdiği ana unsurlar


Öte yandan projenin içerdiği ana unsurlar "İttifak'ın yaklaşık 800 milyon avro değerindeki güçlendirilmiş varlıklarından faydalanarak verimliliği artırmak ve mühendislik maliyetlerini azaltmak" başlığı altında, "Araç tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak: bileşen çeşitliliğini azaltmak, standardizasyonu artırmak, İttifak içerisinde Lider-Takipçi (Leader–Follower) programlarını geliştirmek", "Kaynakları optimize etmek: Yüksek katma değerli stratejik teknolojilerin geliştirilmesini Ile-de-France'ta bulunan mühendislik tesislerinde yoğunlaştırmak; yurtdışı Ar-Ge merkezlerinin kullanımını optimize etmek ve alt yükleniciler görevlendirmek, dijital olanaklardan daha fazla faydalanarak olanakları optimize etmek" şeklinde belirlendi.

Üretim optimizasyonu ile yaklaşık 650 milyon avro tasarruf hedefleyen taslak, "Endüstri 4.0 uygulamalarını genelleştirerek tesis dönüşümünü hızlandırmak" ve "Yeni mühendislik projelerinde uygulama iyileştirmeleri: Dijitalleşmeyi ve 'tasarımdan- uygulamaya' ilişkisini hızlandırmak" maddelerini içeriyor.

Endüstriyel kapasiteleri yeniden boyutlandırmak kapsamında da "Küresel üretim kapasitesini 2019'daki 4 milyon araçtan 2024'e kadar 3,3 milyon araca çekmek (Harbour referansı), üretime dahil olan işgücünü düzenlemek, Fas ve Romanya'da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, grubun, Rusya'daki üretim kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve dünya çapında vites kutusu üretiminin rasyonelleştirilmesi çalışması" gibi konular yer alıyor.

Ayrıca Fransa'da, üretimi optimize etmeye yönelik dört çalışma hipotezi, başta sosyal ortaklar ve yerel yetkililer olmak üzere tüm paydaşlarla derinlemesine istişare edilecek.

- Projeler, çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak

Destek operasyonlarının verimliliğinin artırılmasından, yaklaşık 700 milyon avro tasarruf beklenirken, kaynakların daha iyi tahsisi için bazı faaliyetlerin yeniden yapılandırılması da hedefleniyor.

Grubun temel faaliyetlerinin odak noktasının değiştirilmesi, özellikle "RRG'nin (Renault Retail Group) Avrupa'daki entegre dağıtım ağının bir bölümü, Renault Grubu’nun Çin merkezli Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC) şirketindeki hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması" kollarını kapsayacak.

Diğer yandan söz konusu projeler, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı23 Mayıs 2020
"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor22 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...22 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ23 Mayıs 2020