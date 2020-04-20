Reklam panosuna sıkışan kırlangıç yavruları kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin reklam panosuna sıkışan kırlangıç yavruları, polis ve esnafın çalışması sonucu kurtarıldı.Hulusi Efendi Bulvarı üzerindeki bir işyerinin duvarındaki reklam panosunun arasından kuş ses