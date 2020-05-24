ADANA - HÜDA PAR Adana İl Başkanı Veysel Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, bütün insanlığın pandemi ile imtihan olunan bir süreçte ihya edilen ramazanın ardından kavuşulan bayramın İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi dilediğini belirtti.

Yavuz mesajında şunları kaydetti:

"Bütün insanlığın pandemi ile imtihan olduğu bir süreçte ramazan ayına girdik. Gücümüz nispetinde bu mübarek aydan istifade etmeye çalıştık. Kadir Gecesini idrak ettik. Nihayetinde bayrama kavuştuk. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, birliğimize, dirliğimize ve daha güzel günler görmemize vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."