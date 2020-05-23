OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mücahit Durmuşoğlu yayımladığı mesajında, onbir ayın sultanı ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını kaydeden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bayram ne yazık ki, dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle ülkemizde de önemli tedbirler alınmış bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek, değer verdiklerimizin sağlığı ve ülkemizin bu salgından kurtulması için bayramı evlerimizde geçireceğiz, ama unutulmamalıdır ki hiçbir sosyal mesafe gönüller arasında kurulan bağa engel değildir. Bizler de akrabalarımızı, gözleri kapıda evlatlarının gelmesini bekleyen büyüklerimizi telefonla arayıp bayramlarını kutlayarak Ramazan Bayramı’nı idrak edip bayram sonrası inşallah koronavirüs belasından kurtulacak ve çifte bayram yapacağız."

Milletvekili İsmail Kaya da yayımladığı mesajda, bayramların, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Kaya mesajında şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile canla başla mücadele ettiğimiz bu günlerde kendimiz ve sevdiklerimiz için önlem ve tedbirlere millet olarak dikkatle uymaktayız. Ancak biraz daha sabretmemiz gerekmektedir. Yine büyüğüyle küçüğüyle, sılada olanıyla gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel ve müstesna günleri hep birlikte idrak edeceğimiz günler yakındır. Başta Osmaniyemiz olmak üzere, cennet vatanımızda ve tüm İslam aleminde nice güzelliklere vesile olmasını; bayramımızın huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum."