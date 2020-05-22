ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, millete ve tüm İslam dünyasına hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni etti.

Bayramların birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, kardeşliğin dalga dalga yayıldığı, güçlendiği, tazelendiği günler olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, küslüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı, büyük-küçük demeden herkesin, her kesimden insanın bayram paydasında birleştiği kutlu zaman dilimleri olduğunu kaydetti.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin gölgesinde idrak edileceğini dile getiren Demirtaş, salgınla mücadelede ülkenin elde ettiği başarı tablosunun daha da iyiye gitmesi ve salgın riskinin sıfıra indirilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlattı.

Bayram süresince tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Demirtaş, zorunlu hallerde dışarıya çıkıldığında kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Vali Demirtaş, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.



