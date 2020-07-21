Pozantı'da temel atma ve açılış törenleri ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökbez Mahallesi Yamaçlı Kümesi Köprüsü, ASKİ Hizmet Binası açılışı ve Beklemedik Köprüsü'nün temel atma gerçekleştirildi.İlçede şubat ayında aşırı yağışlar nedeniyle yıkılarak