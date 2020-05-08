ADANA - Pozantı ilçesinde 11 Mayıs günü açılacak güzellik salonu, berber ve kuaför dükkanları, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Özel kıyafetlerle gelen ekipler, pazartesi günü açılacak olan iş yerlerini dezenfekte etti. İş yeri sahipleri de açılış öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kriterleri yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, 11 Mayıs günü tekrar açılacak olan güzellik salonu, kuaför ve berber dükkanlarının kriterlere uygun hale gelmesi için ekiplerce dezenfekte edildiğini belirterek, bu hizmetin aralıklarla devam edeceğini de kaydetti.