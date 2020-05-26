KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ile arkadaşına çeşitli ihlallerin dolayı 11 bin 332 lira ceza uygulandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ne bir ihbarı değerlendirmek için giden bölge ekibi, şüphelendiği 46 FN 562 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu. Farları kapalı olarak seyir halinde bulunan otomobil polisten kaçmaya başladı.

Ana arterlerden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, kaçamayacağını anlayınca tekrardan ana arterlere döndü. Bir süre devam eden kovalamaca sonucunda, otomobili sıkıştıran ekipler Şeyhadil Caddesi üzerine araç içerisinde bulunan iki şüpheliyi yakaladı.

Araçtan indikten sonra ilk olarak kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü Kerim K. daha sonra ekip otosuna binmemek için polise zorluk çıkarttı. Kafese alındıktan sonra alkol ölçümü için gelen trafik ekiplerine de bir süre direnen zanlı, alkol metreyi yeteri kadar üflemedi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Kerim K. ve Hacı M'ye 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.



Ayrıca sürücü Kerim K'ye çeşitli maddelerden 5 bin 32 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesi daimi olarak iptal, otomobili ise trafikten men edildi.

İki şüpheli de işlemler için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.