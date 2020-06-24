MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde patlayan lastiğini kontrol ederken alev alan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.G'nin kullandığı 80 LG 940 plakalı tırın seyir halindeyken Silifke Orman İşletme Müdürlüğü yakınında lastiği patladı.
Aracını durdurarak patlayan lastiğini kontrol eden sürücü, tırın bir anda alev alması sonucu hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Silifke-Taşucu kara yolu aracın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.