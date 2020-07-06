GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Patara ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Tarihe damga vurmuş birçok ismin ayak bastığı Patara Antik Kenti, ziyaretçilerini, bu kişilerden kalan izler ve hikayeleriyle büyülüyor - Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık: - "Stratejik konuma sahip olmasıyla Patara öyle önemlidir

Patara ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
49 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihe damga vurmuş birçok ismin ayak bastığı Patara Antik Kenti, ziyaretçilerine unutulmaz bir tarih yolculuğu yaptırıyor.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle antik kente olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Patara'nın, limanı nedeniyle tarihe adeta damga vurmuş bir kent olduğuna dikkati çeken Işık, bu nedenle buraya, tarihte ismi sıkça duyulan birçok ünlü ismin ayak bastığını anlattı.

Kente gelen ilk önemli ismin, Hititlerin önemli krallarından 4. Tuthaliya olduğunu belirten Işık, "Diğer önemli isim, Büyük İskender. Büyük İskender, bütün Likya'yı fethediyor. Karadan geldiği ordusuyla Patara Limanı'nı ele geçirmek istiyor. Burada yaptığımız kazılarda üzerinde 'İskender'e aitim' yazılı bronzdan sapan mermisi bulduk. Sapan mermisi çevresinde de yangın izleri vardı. Bunlar garnizonun, Likya'nın çoğunluğunu savaşmadan ele geçiren Büyük İskender'e karşı koyduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

- Brutus ve Hannibal da Patara'ya ayak basmış

Patara Limanı'na gelen Mısır Kralı 2. Ptolemaios'un da kenti çok sevdiğine değinen Işık, Patara'nın o dönem Mısır kaynaklarında yaklaşık 100 yıl süreyle kralın eşi Arsinoe adıyla anıldığını dile getirdi.

Patara'da hiç kimsenin aklına gelmeyeceği önemli bir ismin de bir dönem yaşadığını anlatan Işık, "Ünlü Hannibal da Roma'dan kaçarak Patara'ya sığınıyor. Bu da tarihin bize anlattığı çok önemli bir öyküdür. İlerleyen süreçlerde Anadolu'dan Roma'ya karşı bayrak açan önemli isimlerden Mithridates de Patara'ya ayak basıyor. Sezar'ın katillerinden Brutus de Patara'da bulunan ünlü isimler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın da Patara'da doğup yaşadığını belirten Işık, "Saydığım bütün isimler Patara'ya sonradan gelirken Nikolaos buranın yerlisi, yani Pataralıdır. Bazı yazıtlarda onun ailesine ilişkin bilgilere de ulaştık." dedi.

- Neron ve 2. Abdulhamid Han önemli eserler bıraktı

Işık, gelmeseler de İmparator Neron ve 2. Abdülhamid Han'ın da kente yaptırdıkları önemli eserlerle Patara'ya ne kadar önem verdiklerini gösterdiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Cem'in, tarihte Patara'ya gelen en son ve önemli isimlerden olduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"Sultan Cem, Patara'da Rodoslularla buluşuyor. Buluşma Patara Limanı'nın o zaman kapanmadığını gösteriyor. Hitit Kralı Tuthaliya'dan Sultan Cem'e kadar uzanan bir skalada dünya tarihini değiştiren, yazan isimler bu kentte bulunmuşlar. Özellikle limanı pek çok savaşın da tam merkezinde ve odağında olmuş. Patara tarihi önemi gerçekten çok belirgin olan bir kenttir. Sakin kendi halinde bir yaşam sürmemiştir hiçbir zaman. Stratejik konuma sahip olmasıyla Patara öyle önemlidir ki dönemin büyük güçleri Patara Limanı olmadan hareket etme şansı bulamıyorlar. Patara gerçek anlamıyla tarihi yazan kentlerin başında geliyor."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu
ISPARTA'NIN YENİ CAM BALKON MARKASI FORMGLASS
ISPARTA'DA GÜL SEZONU SONA ERDİ
Elektrikli süpürgeler için değişimi çok önemli
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
​6 ayda tarih yazıldı rekor kırıldı! Vatandaş akın etti
Isparta'da JASAT timleri kaybolan hayvanları bulup sahibine teslim etti
FUNCİTY'DE EĞLENCE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!
Isparta'da iki köye küçükbaş hayvan desteği
Isparta'da motosiklet performansınızı Güven Motor'la artırın!
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı
ISPARTA İŞLKUR'DAN DUYURU HABERİ: 1 AY DAHA UZATILDI
MEB'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması
ISPARTA’DA OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GECEN GÜN ARTIYOR
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR'DEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYPISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP01 Temmuz 2020
Türkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyorTürkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyor29 Haziran 2020
ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASIISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASI29 Haziran 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASIÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI02 Temmuz 2020
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacakResmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak30 Haziran 2020
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yokBu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok30 Haziran 2020
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”30 Haziran 2020
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduIsparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu01 Temmuz 2020
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldıGüleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı30 Haziran 2020
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladıSalda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı30 Haziran 2020
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!Türkiye'de bir ilk üretime hazır!30 Haziran 2020
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandıIsparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı30 Haziran 2020
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandıBAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı30 Haziran 2020
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı01 Temmuz 2020
​“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”​“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”30 Haziran 2020
Yüksek ateşi anında tespit ediyorlarYüksek ateşi anında tespit ediyorlar30 Haziran 2020
Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt:Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt:01 Temmuz 2020
Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdiAntalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi30 Haziran 2020
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarıIsparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları01 Temmuz 2020
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındıIsparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı03 Temmuz 2020