Park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu ISPARTA - Isparta'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.Binbirevler Mahallesi 243 Cadde üzerinde park halindeki 07 TC 150 otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine