ANTALYA - Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdikleri rahim, yüz ve çift kol nakilleriyle tanınan Ömer ile Özlenen Özkan çifti, "24 Temmuz Basın Bayramı"nı kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan çifti, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan çifti, hazırlanan pastayı keserek, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.



