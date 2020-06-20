Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya'da bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politika