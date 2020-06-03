GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Renault, yılın ilk 5 aylık döneminde Fiat'ı geride bırakarak Türkiye'de en fazla otomotiv satışı gerçekleştiren marka oldu - Bu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks seg

Otomotiv pazarının lideri Renault oldu
23 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.


- En çok satan 5 marka


Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen sıralandı.

Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci sırada yer aldı.


- 10 adetten az satan markalar


Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin 981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.



- Hafif ticaride en çok satanlar


Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13 bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 853 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle beşinci sırada konumlandı.


- Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi


Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM ALFA ROMEO0191900001919ASTON MARTIN066000066AUDI03.1233.12300003.1233.123BENTLEY066000066BMW02.7982.79800002.7982.798CITROEN06.3376.33701.2021.20207.5397.539DACIA06.7456.74501.4891.48908.2348.234DS02122120000212212FERRARI088000088FIAT15.81316815.9817.9501.0158.96523.7631.18324.946FORD8464.7465.59212.83758613.42313.6835.33219.015HONDA5.2707566.0260005.2707566.026HYUNDAI1.7504.9026.65202932931.7505.1956.945INFINITI000000000ISUZU0002472026724720267IVECO00003923920392392JAGUAR0868600008686JEEP01.1611.16100001.1611.161KARSAN00015801581580158KIA02.9092.909031631603.2253.225LAMBORGHINI077000077LAND ROVER07377370000737737LEXUS0404000004040MASERATI077000077MAZDA0494900004949MERCEDES-BENZ04.7194.71901.5471.54706.2666.266MINI03643640000364364MITSUBISHI013413407647640898898NISSAN02.0782.078028628602.3642.364OPEL08.8628.862053053009.3929.392PEUGEOT012.58312.58301.8961.896014.47914.479PORSCHE0979700009797RENAULT21.4872.72424.211082582521.4873.54925.036SEAT03.7873.78700003.7873.787SKODA04.4444.44400004.4444.444SMART0414100004141SSANGYONG0626201131130175175SUBARU02252250000225225SUZUKI06346340000634634TOYOTA8.1277818.90802482488.1271.0299.156VOLKSWAGEN015.44115.44103.8533.853019.29419.294VOLVO01.4371.43700001.4371.437 TOPLAM:53.29393.235146.52821.19215.37536.56774.485108.610183.095
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
Isparta hıfzıssıhha Kurulu kararları (Sosyete Pazarları)
Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)
Isparta'daki hayvan pazarı ile ilgili hıfzıssıhha kurulu kararları
Isparta Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Hamam, Kapalı Yüzme Havuzları, vb.)
Isparta'da lokanta restoran ve kafe vb yerler için genelge
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Haber:Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı
LAVANTA KOKULU KÖY KUYUCAK SEZONA HAZIRLANIYOR
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske
Tüm memurları ilgilendiren haber! Yeni KOVİD-19 tedbirleri açıklandı
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!
Bilim kurulu üyesinden yeni açıklama: Virüs sıcaklıkta yok oluyor ama...
Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?
Mevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'ta
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıISPARTA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ ADIMLARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladıIsparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı29 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı29 Mayıs 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!29 Mayıs 2020
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!30 Mayıs 2020
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!29 Mayıs 2020
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''28 Mayıs 2020
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurduMerakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu30 Mayıs 2020
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günüIsparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü29 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı31 Mayıs 2020
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cumaIsparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma29 Mayıs 2020
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardıIsparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı29 Mayıs 2020
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'teIsparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te28 Mayıs 2020
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıIsparta'da normalleşme süreci adımları30 Mayıs 2020
Mevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'taMevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'ta31 Mayıs 2020